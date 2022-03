France/Grand Est - Des frontaliers ou des Parisiens, la Meuse veut attirer 100 familles

Les arguments sont imparables: la nature, des prix de l'immobilier abordables, Paris accessible en 55 minutes, Strasbourg en 50, Luxembourg aussi. Depuis plusieurs mois, la Chambre de commerce et de l'industrie de la Meuse a lancé une véritable opération séduction, relayée notamment sur les réseaux sociaux, avec pour objectif d'attirer à court terme de nouveaux habitants. Les 1er, 2 et 3 avril, un week-end propulsera le projet en phase opérationnelle, puisque plusieurs dizaines de familles candidates seront reçues pour approfondir la découverte. Logement, emploi, loisirs… tout sera présenté et le week-end sera entièrement pris en charge.