France/Luxembourg: «Des frontaliers vont avoir de mauvaises surprises» avec leur retraite

L’OGBL «soutient pleinement le mouvement de grève actuel en France contre la réforme des retraites», a tenu à souligner mercredi Nora Back, présidente du syndicat, en présence de responsables du syndicat hexagonal CGT, à Luxembourg. Denis Schnabel, secrétaire général CGT Grand-Est, a décrit une réforme «profondément injuste et dogmatique, générant de nouvelles inégalités». Les deux syndicats appellent à suivre la journée de mobilisation prévue ce jeudi en France, des défilés ayant lieu dans des villes frontalières.

Le texte voté en France par un dispositif spécial et controversé (article 49.3 de la Constitution) «va aussi concerner les frontaliers, il y aura donc un impact au Luxembourg», affirme Christian Simon-Lacroix, responsable des frontaliers français à l’OGBL. Il a pris l’exemple théorique «d’une femme de 60 ans ayant travaillé 20 ans en France, puis 20 au Luxembourg». Aux yeux du Grand-Duché, elle aurait droit à la pension, versée pour la moitié de sa carrière professionnelle. «Mais en France, on lui demanderait de travailler deux ans de plus», l’âge légal français étant peu à peu porté à 64 ans.

Selon le syndicaliste, elle aurait dans les faits «du mal à arrêter de travailler, car ce ne serait financièrement pas tenable» avec une demi-retraite luxembourgeoise et rien de la France. Elle devrait attendre pour toucher sa part française, «frappée de décote». Selon Christian Simon-Lacroix, «ce sera une mauvaise surprise pour beaucoup de travailleurs, dès la génération 1965». Selon lui, «40% des frontaliers français occupent des professions pénibles et invisibles, pour lesquelles les travailleurs sont usés donc ne peuvent plus travailler».