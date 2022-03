En Côte d'Ivoire : Des funérailles grandioses pour DJ Arafat

Les fans du chanteur ivoirien DJ Arafat - star du «coupé-décalé» - décédé accidentellement le 12 août, vont lui rendre vendredi un hommage exceptionnel à Abidjan.

Le «Félicia», le stade Félix Houphouët-Boigny, le plus grand du pays avec une capacité de 34 000 places, abritera la cérémonie d'hommage qui a mobilisé les meilleurs promoteurs de spectacles du pays. «Les portes du stade vont s'ouvrir dès 6h (locales et GMT) et les animations débuteront à 10h jusqu'au lendemain», après quoi la dépouille de l'artiste, père de cinq enfants, sera enterrée samedi dans le cimetière de Williamsville, dans la commune populaire d'Adjamé, a précisé M. Kenzo. De nombreuses personnalités du monde artistique sont attendues à cette célébration, selon M. Kenzo, mais la liste des noms n'était pas arrêtée vendredi matin.