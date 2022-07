Au Japon : Des funérailles nationales pour Shinzo Abe cet automne

M. Abe a dirigé le Japon pendant plus de huit ans et demi (entre 2006 et 2007 puis de fin 2012 à l'été 2020), un record national, et a fortement marqué sa politique économique et diplomatique, a rappelé M. Kishida lors d'une conférence de presse. Il «était tenu en très grande estime par la communauté internationale, y compris par des chefs d'Etat étrangers», a encore souligné M. Kishida. «Des messages de condoléances ont afflué du Japon et de l'étranger. Au regard de cela, nous organiserons des funérailles nationales pour l'ancien Premier ministre Abe à l'automne», a-t-il poursuivi.