Rappel produit : Des galettes de riz rappelées au Luxembourg

«Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par certaines espèces de moisissures Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d’humidité de l’aliment est élevé. Les aflatoxines sont considérées comme génotoxiques et cancérigènes par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et peuvent être dangereuses à des consommations élevées et répétées», précise le communiqué.