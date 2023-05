Des gamins déjà biberonnés au classique

Samedi et dimanche, pour le Familljefestival, la Philharmonie a composé un programme sur mesure destiné aux mélomanes de 0 à 12 ans. Il sera placé sous le signe de la nature car, entre «vents capricieux, pluie ruisselante, houle mélodieuse, chants d’oiseaux, tonnerre... elle est très musicale et a inspiré les compositeurs».

Découverte de l'orchestre d'eau

Dans le foyer, dont l’entrée est libre et gratuite, les enfants bricoleront des animaux, assisteront à la performance de danse «Welcome to the Jungle», testeront des instruments et sortiront sur la terrasse découvrir l’orchestre d’eau.

Les concerts, sur réservation, se joueront dans divers lieux de la Philharmonie et sont adaptés aux âges. «Ceux pour les bébés et jusqu’à 5 ans se dérouleront dans les salles de répétition, car le cadre est plus intimiste. Il sera question d’une baleine et d’un écureuil, détaille Pascal Sticklies. Dès 6 ans, l’Orchestre philharmonique du Luxembourg proposera un concert sur les cinq éléments avec les élèves de l’École européenne du Kirchberg. L’ensemble britannique Voces 8 emmènera les enfants dès 9 ans, dans une expédition musicale dans la nature». Et bien plus encore.