Au Honduras: Des gangs rivaux s'affrontent en même temps dans quatre prisons

Des affrontements simultanés entre détenus de gangs rivaux ont fait un mort et sept blessés samedi dans quatre prisons du Honduras, selon les autorités pénitentiaires. Les gardiens de prison, «en collaboration avec plusieurs unités de police, ont réussi à rétablir l'ordre dans les quatre prisons où des émeutes ont éclaté», avant la nuit, a déclaré à la presse la porte-parole de l'Institut national pénitentiaire, Digna Aguilar.

Les quatres établissements sont situés dans les villes de Tamara (est), El Porvenir (nord), Santa Bárbara et Morocelí (nord-ouest). «L'émeute entre les membres de deux organisations criminelles» a fait un mort et deux blessés dans la prison de Santa Barbara, trois blessés à Moroceli et deux à Tamara, a ajouté Mme Aguilar. Les détenus blessés ont été transportés dans différents hôpitaux, selon la porte-parole.