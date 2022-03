Crash en Ukraine : Des gens mal entraînés auraient abattu l'avion

L'avion de Malaysia Airlines qui s'est écrasé jeudi a probablement été abattu par un missile. Selon les États-Unis, il aurait pu être tiré par des séparatistes pro-russes mal entraînés.

«L'explication la plus plausible c'est qu'il s'agit d'une erreur» et que le missile a été tiré «par un équipage mal entraîné», alors que le système utilisé (une batterie de missiles sol-air de fabrication russe Bouk) demande un certain savoir-faire et de l'entraînement, a indiqué un haut responsable du renseignement américain qui a requis l'anonymat. En revanche, même si le missile a été tiré d'une zone contrôlée par les rebelles, il est pour l'heure impossible de dire qui «a appuyé sur le bouton» et pourquoi, a ajouté ce responsable. Ces responsables ont souligné que ce type d'erreur, bien que rare, s'est déjà produit par le passé. En 1983, un chasseur soviétique avait abattu un avion de ligne coréen et cinq ans plus tard c'est un navire de guerre américain qui a abattu un Airbus iranien. Ces responsables ont souligné par ailleurs que les services de renseignement américains n'étaient pas en mesure de dire si des Russes étaient présents sur la batterie au moment du tir ou non.