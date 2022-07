Au Luxembourg: Des glaces pour rafraîchir les animaux d'Esch

Avec les fortes chaleurs, les animaux ont chaud aussi, même à l'ombre. Au Parc animalier d'Esch, les soigneurs ont eu l'idée de distribuer des glaces aux légumes et fruits aux sangliers, cochons d'Inde et ratons-laveurs, pour les aider à lutter contre les fortes chaleurs.

La canicule n'est pas négative pour tous les animaux, certaines espèces en sont même ravies: «On a des oiseaux d'Amérique du sud, les seriemas (NDLR: aussi appelé cariama) qui adorent le soleil, précise Marc Neu. Certains visiteurs croient d'ailleurs qu'ils sont morts, on a dû mettre un écriteau pour les en informer. Ils adorent les bains de soleil, comme les lémuriens et les tortues». «Les autres, il faut les rafraichir», ajoute le directeur. Au parc de Bettembourg, les soigneurs comptent aussi «faire plus de tournées des enclos et tenir à l'œil le ravitaillement de l'eau.»