Contenu sponsorisé : Des graines à glisser dans l'assiette

Découvrez les atouts santé que les graines de chanvre représentent sur le plan nutritif.

Les graines de chanvre sont la nouvelle star dans la cuisine! Issues d'une variété de plantes de la famille des «Cannabaceae», les graines de chanvre sont de la même espèce que le cannabis. La seule différence est qu'elles ne présentent pas de concentration en THC («Tétrahydrocannabinol»), l'élément actif de la marijuana. Par contre, naturellement riche en nutriments, elles ont de nombreuses vertus pour la santé et sont indispensables dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Sans gluten, les graines de chanvre sont surtout recommandées aux personnes souffrant d'allergies. Elles contribuent à baisser le taux de cholestérol, à prévenir les maladies cardiovasculaires et à renforcer le système immunitaire.

Leur composition en acides aminés encourage le bon fonctionnement de l'organisme et le renouvellement cellulaire. De plus, leur haute teneur en fibres alimentaires fait qu'elles se digèrent facilement. Les graines de chanvre constituent le meilleur choix pour une alimentation naturelle, complète et savoureuse. Leur goût doux à la noisette va flatter votre palais. Ajoutées, par exemple, dans le yaourt, elles lui confèrent un plaisir croquant et sain. Elles se marient également très bien avec des salades de saison, des légumes ou des soupes. Comme toutes les autres céréales, les graines de chanvre se consomment entières ou moulues.