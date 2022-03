Des Grammy pour Amy: «un mauvais exemple»

Polémique après les cinq récompenses reçues par l’Anglaise. La chanteuse Natalie Cole affirme qu’une droguée notoire ne mérite pas de prix.

«Je ne pense pas qu’elle aurait dû gagner quelque chose. C’est envoyer un mauvais signal aux jeunes qui veulent se lancer dans la profession, en essayant de la faire bien et de ne pas tomber dans ces travers», a critiqué Natalie Cole en réaction au succès d’Amy Winehouse aux Grammy Awards.

La chanteuse américaine parle en connaissance de cause. La fille du légendaire Nat King Cole a reconnu en 2000 qu’elle était accroc au LSD, à l’héroïne et à la cocaïne. Et elle a déjà remporté un Grammy.