Impressionnant en France : Des grêlons de la taille d'une balle de tennis

La région de Châteauroux, dans le centre de la France, se souviendra longtemps de l'orage de grêle qui est tombé dans la nuit de dimanche à lundi.

La région de Châteauroux, dans l'Indre, a été particulièrement touchée... par une avalanche de grêle, peu avant minuit. Les twittos n'ont pas hésité à partager des photos montrant des grêlons de la taille d'une balle de tennis, voire encore plus gros. Des centaines de voitures et de nombreuses toitures ont été endommagées.

Il s'agit d'un «épisode orageux non exceptionnel pour la saison mais pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle», a précisé Météo France. En plus de la grêle et de forts cumuls de pluie, les services météo ont enregistré des vents violents allant jusqu'à 106 km/h dans ce même département de l'Indre.