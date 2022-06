Orages de grêle : Des grêlons gros comme des balles de golf dans le sud-ouest de la France

Les pompiers ont effectué depuis lundi soir près de 1 500 interventions dans des départements du Sud-Ouest touchés par de violents orages accompagnés de grêle.

En Gironde, les sapeurs-pompiers étaient intervenus 749 fois à 7h dans 54 communes, les plus touchées étant celles de Saint-Médard-en-Jalles et Le Taillan-Médoc, dans l'agglomération de Bordeaux, et Carcans, sur la côte, a indiqué la préfecture. La préfecture a fait part de «quatre blessés légers» et de «15 000 coupures d'électricité» dans les secteurs viticoles du Libournais et Nord-Médoc.

La maire du Taillan-Médoc (10 000 habitants) Agnès Versepuy a estimé sur France Bleu Gironde que «80%» des maisons de sa commune étaient «touchées». Des grêlons de la taille de balles de golf sont tombés sur la métropole bordelaise, a constaté l'AFP.

Dans le secteur béarnais des Pyrénées-Atlantiques, des habitants de villages en périphérie de Pau ont mis en ligne des images de grêlons de cette taille, voire parfois plus, et de pare-brise endommagés. En Dordogne, près de 300 interventions avaient été réalisées en milieu de nuit dans 36 communes touchées, particulièrement celles de Ribérac, La Roche-Chalais et Vanxains dans l'ouest du département. «Trois Ehpad ont été impactés par les intempéries», ont précisé les pompiers.

Selon Météo-France, l'épisode orageux qui a touché la Gironde, les Charentes et la Dordogne, placées la veille en alerte orange «orages» comme de nombreux autres départements, a donné «de forts cumuls de pluie» et de «fortes rafales de vent», avec par endroits «des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre». Le service a relevé 55 mm de pluie à Clion (Charente-Maritime), 41 mm à Angoulême et mesuré des rafales de vent de 112 km/h à Cognac (Charente), 109 km/h au Cap-Ferret, sur le Basssin d'Arcachon, et 106 km/h à Bordeaux-Mérignac.