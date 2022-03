Des grosses cylindrées troquées pour des petites

LUXEMBOURG - En

cinq ans, les ventes de voitures à faibles émissions de gaz à effet de serre

ont plus que

triplé.

La crise mondiale a quelque peu occulté une autre crise qui couve depuis des décennies, la crise écologique. Pourtant, avant l'affaire des subprimes, on entendait parler que de réduction des émissions de CO2.

Au Luxembourg, les initiatives du ministre de l'Environnement et des Transports, Lucien Lux, ont toutefois commencé à porter leurs fruits en la matière. Quand en 2004, les voitures dites «magiques» (moins de 120 g de CO2 par km) se comptaient presque sur les doigts de la main,elles représentent aujourd'hui 22,3% des véhicules nouvellement immatriculés cette année, soit trois fois plus qu'il y a cinq ans.

Les primes car-e et car-e plus devraient ainsi permettre une économie de plus de quatre millions de litres de carburant pour la seule année 2009, soit 10000tonnes d'émissions de CO2 en moins au Luxembourg. À noter aussi que le nombre de voitures très polluantes a diminué de moitié en cinq ans. Patrick Théry