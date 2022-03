Au Luxembourg : Des habitants de Junglinster s'opposent à deux projets

JUNGLINSTER – Plusieurs habitants de la commune s'opposent à deux projets d'aménagement. Ils ont lancé des pétitions.

Un peu plus loin dans le village, il est prévu de construire une nouvelle maisons relais. L'actuelle n'étant plus assez grande.

Des pétitions ont été lancées contre deux projets de la commune et seront remises ce matin. (Ci-haut, le projet de parking à étage prévu à la place de l'actuel, près de l'école maternelle).

Inquiets pour la sécurité des enfants de l'école Loupescht et de la disparition du «dernier espace vert du centre du village», un groupe d'habitants de Junglinster s'oppose à deux projets d'aménagement portés par la commune.

Un parking à étage est prévu à la place de l'actuel, près de l'école maternelle. «Ce parking engendrera une intensification du trafic avec un impact sur la sécurité des enfants qui fréquentent l'école mais aussi une perte de temps les pour déposer et une perte de place pour les fêtes et événements du village», indique Marie-Claire, une des habitantes.

Un peu plus loin dans le village, il est prévu de construire une nouvelle maison relais. L'actuelle n'étant plus assez grande. «D'accord il faut une nouvelle maison relais, mais le dernier espace vert du centre du village disparaîtra. Il y a pourtant de la place à côté du centre sportif Op Freinen», explique-t-elle.

Sollicité, le bourgmestre n'a pas souhaité donner davantage d'informations sur ces projets. Lors d'échanges écrits avec les habitants, le collège échevinal a indiqué que le parking se justifie par le fait que les places de stationnement rue et la place de la Gare seront supprimées. En ce qui concerne la crèche, le but est de centraliser à proximité, école, maison relais, cantine, crèche, aire de jeux, salles de sport et centre culturel, sans avoir à utiliser la voiture.