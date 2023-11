Des habitants de Wallonie devraient faire analyser leur sang

La région belge de Wallonie (sud) va proposer aux habitants volontaires des analyses de sang gratuites afin de mesurer leur exposition à une possible contamination aux «polluants éternels» PFAS, a annoncé mardi la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier. Cette responsable écologiste est dans la tourmente depuis la révélation la semaine dernière, dans une enquête de la chaîne RTBF, que les autorités régionales ont ignoré des avertissements sur la présence de PFAS à des taux anormalement élevés dans l’eau du robinet, dans plusieurs communes situées entre Ath et Mons.

Selon l’enquête, de l’eau consommée entre l’automne 2021 et le printemps 2023 par des milliers de Wallons présentait une concentration en PFAS supérieure --parfois jusqu’à six fois-- à 100 nanogrammes par litre, le seuil généralement cité comme référence en Europe et qui doit devenir en 2026 la norme à ne pas dépasser dans l’UE.