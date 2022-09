A Luxembourg-Ville: Des habitants refusent d’être expropriés sur le passage du tram

Et le ministre de Déi Gréng d’appuyer son assertion, malgré… un potentiel contretemps du côté de la rue des Scillas, à Howald, où les Ponts&Chaussées «vont travailler pour créer l’accès au pont» surplombant l’autoroute A6. «En effet, nuance François Bausch, il existe un tronçon de 300 mètres sur lequel deux propriétaires renâclent à être expropriés. Mais les pourparlers sont en cours, et je reste confiant de pouvoir débloquer rapidement la situation». Car, poursuit le ministre de la Mobilité, «ils ont tout intérêt à collaborer, puisque le passage du tram représente un plus pour leurs propres projets».