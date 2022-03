Santé : Des habits de grandes marques cancérigènes?

Des substances chimiques et toxiques ont été détectées dans des produits de grands fabricants, parmi lesquels Zara, Calvin Klein, Levi's ou encore Li Ning.

Greenpeace a acheté en 2012 des échantillons de vêtements de vingt marques, en vente dans 29 nations et régions du monde. Ce sont des pantalons, des tee-shirts, des dessous et des robes fabriqués notamment en Chine et dans d'autres pays en développement. Puis, elle a soumis ces textiles à des analyses.