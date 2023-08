Des hackeurs basés en Chine ont attaqué Taïwan, selon Microsoft

«Flax Typhoon est actif depuis mi-2021 et a visé des agences du gouvernement et l’éducation, des industries stratégiques ainsi que des organisations de technologie de l’information à Taïwan», a écrit jeudi la multinationale américaine Microsoft, affirmant qu’un collectif de hackers «basé en Chine» a mené une attaque contre Taïwan à des fins d’espionnage. Taipei accuse depuis longtemps Pékin de l’espionner par le biais de cyberattaques dirigées contre les réseaux du gouvernement. La Chine considère l’île de Taïwan comme une province à réunifier avec le reste de son territoire.

«Les activités relevées par Microsoft suggèrent que les hackeurs ont l’intention «d’espionner et de garder un accès (… ) à un large éventail d’industries aussi longtemps que possible». «Cependant, Microsoft n’a pas vu Flax Typhoon passer à l’action sur les objectifs finaux de cette campagne» de hacking.

D’autres victimes

Le groupe américain a indiqué qu’en plus de Taïwan, il y avait d’autres «victimes» de Flax Typhoon en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et en Afrique. En juillet, Microsoft avait aussi révélé que des hackeurs également basés en Chine avaient piraté les adresses e-mail de certaines agences gouvernementales des États-Unis , à la recherche de renseignements. L’attaque avait été attribuée au groupe Storm-0558 , spécialisé dans «l’espionnage, le vol de données et les codes d’accès».