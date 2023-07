Etats-Unis: Des hackeurs chinois infiltrent des boîtes mails du gouvernement

Le piratage a visé des comptes de courriers électroniques d’un certain nombre d’agences fédérales, a indiqué le géant de l’informatique Microsoft, en évoquant un acteur «basé en Chine que Microsoft appelle Storm-0558». Microsoft n’a pas identifié les cibles visées, mais un porte-parole du département d’État a indiqué mercredi que le ministère chargé de formuler la diplomatie américaine avait été touché.

«Le département d’État a détecté une activité anormale et a pris des mesures immédiates pour sécuriser nos systèmes d’informatiques et continuera à surveiller la situation de près», a-t-il dit. «En matière de cybersécurité, nous ne dévoilons pas quelle a été notre réponse, et l’incident fait l’objet d’une enquête», a-t-il ajouté.