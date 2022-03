En France : Des harceleurs d'Eddy de Pretto arrêtés jusque dans la Meuse

Le chanteur français Eddy de Pretto avait subi un énorme cyberharcèlement homophobe, après un concert dans une église. Plusieurs personnes seront jugées à Paris début octobre.

Elles comparaîtront les 3 et 4 octobre pour «harcèlement en ligne avec ITT (interruption totale de travail) de plus de huit jours» et pour certains avec la circonstance aggravante d’avoir commis ces actes «en raison de l’orientation sexuelle de la victime», selon le parquet. En outre, dix-sept hommes, âgés de 20 à 26 ans, ont été placés en garde à vue entre mardi et jeudi (8 et 10 mars 2022). Une garde à vue a été levée «sans poursuite à ce stade» et une autre était encore en cours jeudi en fin d’après-midi. Les interpellations ont eu lieu dans toute la France: Isère, Rhône, Manche, Paris, Côte-d’Or, Haute-Loire, Gironde, Yvelines, Maine-et-Loire, Doubs, Ille-et-Vilaine, Seine-Saint-Denis, Meuse. Les suspects étaient en majorité inconnus de la justice. Certains sont des catholiques conservateurs, a-t-elle ajouté.