Europe : Des hépatites infantiles non identifiées détectées dans 5 pays

Après le Royaume-Uni, c’est au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas et en Espagne que des cas de maladies infantiles non répertoriées ont été relevés.

«Les investigations se poursuivent dans tous les pays rapportant des cas. Actuellement, la cause exacte de l’hépatite reste inconnue», écrit l’ECDC, mais les enquêteurs britanniques «considèrent qu’une cause infectieuse est la plus probable du fait des caractéristiques cliniques et épidémiologiques des cas».