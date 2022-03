Des heures de travail pour un instant de plaisir

STRASSEN - Derrière les œufs après lesquels courront les gamins

dimanche en huit, il y a parfois des heures d'un minutieux travail.

Dans la fabrique de Strassen, un lourd arôme de chocolat annonce les multiples saveurs à venir. Car ici, on sélectionne son cacao comme d'autres choisissent leurs vins. «Le cacao de Guyane possède une saveur intense avec de l'amertume à la fin du goût. Tandis que celui de Madagascar est plus doux, plus arrondi», explique le chocolatier.

Cette année, à côté des poules et des lapins, des puzzles et des livres. Les prix, eux, restent abordables. Et la recette fonctionne: dans la fabrique des piles de boîtes de chocolat tout frais attendent d'être livrées aux particuliers et aux entreprises qui les ont commandées.