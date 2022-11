Chine : Des heurts entre manifestants et police à Canton

Des heurts ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi entre manifestants et policiers à Canton, dans le sud de la Chine , selon des témoins et des vidéos sur les réseaux sociaux, après plusieurs jours de soulèvements dans le pays contre les restrictions sanitaires .

Trois hommes arrêtés

Manifestation d’ampleur

Le district de Haizhu à Canton, où vivent plus d’1,8 million de personnes, est l’épicentre d’un nouveau foyer de cas de Covid-19 et est en confinement depuis fin octobre. Plus tôt en novembre, des manifestants dans ce quartier avaient déjà exprimé leur colère, renversant les barrières de confinement et défilant dans les rues.