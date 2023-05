Kosovo: des heurts entre manifestants serbes et policiers font plusieurs blessés

À Zvecan, des manifestants serbes, recourant à la violence et utilisant du gaz lacrymogène, ont tenté de franchir les cordons de sécurité et de pénétrer par effraction dans les locaux de la municipalité.

La police a déclaré que des manifestations s’étaient au total déroulées devant trois mairies du nord du territoire kosovar, où vivent de nombreux Serbes de souche, qui sont restés fidèles à Belgrade et ont rejeté l’indépendance, proclamée en 2008, du Kosovo, ancienne province de Serbie. À Zvecan, «les manifestants, recourant à la violence et utilisant du gaz lacrymogène, ont tenté de franchir les cordons de sécurité et de pénétrer par effraction dans les locaux de la municipalité». Au sein de son contingent italo-hongrois, la KFOR dénombre 25 blessés, victimes de fractures ou de brûlures.