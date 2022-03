Manifestation à Luxembourg – Des hommes se sont mobilisés pour la Grève des femmes

Ils se sont notamment joints à la revendication de mettre en place un congé de naissance de trois mois, pour tous et pour toutes. «Les femmes ne veulent pas se retrouver seules avec le bébé pendant les trois mois de congé de maternité qui suivent l'accouchement, explique José. De manière générale, les hommes sont aussi des acteurs de la lutte pour l'égalité entre les deux sexes. Nous devons arrêter de reproduire les mécanismes de domination qui rendent les femmes vulnérables». Colin, qui est venue avec sa compagne Athelyn, note pour sa part que la lutte pour les droits des femmes est «importante aussi pour les hommes». Il estime qu'une réelle égalité permettra de «vivre dans une société plus saine».

Un provocateur

La grève des femmes a rassemblé «environ 1 000 personnes» selon la police. Les manifestants ont défilé de la place de la Gare jusqu'à la place d'Armes. Ils ont réclamé une «véritable» justice salariale, une «véritable» réduction du temps de travail, un droit au logement pour tous/toutes et une véritable lutte contre les violences faites aux femmes. «Il existe au Luxembourg une certaine impunité pour les violeurs, qui s'en sortent souvent avec du sursis, déplore Pauline, qui est venue avec sa fille. Il faut changer le système pour que les violeurs soient punis et les victimes protégées».

Dans une ambiance bon enfant, ponctuée de musiques motivantes («Freed from Desire» de Gala, «Survivor» des Destiny's Child), un passant a quelque peu gâché la fête. En voyant défiler le cortège, il a appelé de manière provocante les femmes à «rentrer à la maison pour faire le ménage et la cuisine». Signe que la lutte contre les préjugés et les imbéciles a encore tout son sens.