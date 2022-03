Affaire en France : Des images de l'agression d'Yvan Colonna diffusées par «France 3 Corse»

La famille d'Yvan Colonna est «choquée» par la diffusion, jeudi soir, d'images de son agression en prison et entend porter plainte pour «violation du secret de l'instruction».

Ces images n'étaient plus disponibles vendredi matin. Sollicité par l'AFP, France Télévisions n'a pas souhaité commenter. «La famille est choquée. Nous avons mandat de déposer plainte pour violation du secret de l'instruction et recel de cette violation auprès de la procureure de Paris», a dit Me Sylvain Cormier. Un autre avocat d'Yvan Colonna, Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci, a confirmé que la famille était «choquée» et que ce dépôt de plainte se ferait «sans délai».