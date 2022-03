Des images récentes de Mladic passent à la télé

La télévision bosniaque a diffusé des images de l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie en cavale, suscitant une nette irritation de la Serbie, soucieuse de ne pas voir remis en cause ses efforts envers l'Europe.

On peut le voir danser, tenir de jeunes enfants dans les bras ou célébrer un événement quelconque, dans une atmosphère festive. Or, l'ancien militaire est réclamé par la justice internationale depuis son inculpation en 1995 par le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie, pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pendant la guerre en Bosnie (1992-1995).