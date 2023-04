Corée du Nord: Des images satellites révèlent un haut niveau d’activité nucléaire

Un haut niveau d’activité a été détecté dans le principal complexe nucléaire de la Corée du Nord à l’aide d’images satellites, selon un think-tank, après que le dirigeant Kim Jong Un a appelé mardi à accroître la production de «matériel nucléaire militaire». Des images satellites prises entre le 3 et le 17 mars suggèrent que la construction d’un réacteur à eau légère sur le site de Yongbyon est sur «le point d’être achevée», d’après l’organisation 38 North, basée aux États-Unis. Selon ces mêmes images, l’édification d’un bâtiment a commencé, tandis que des rejets d’eaux issus du système de refroidissement ont été détectés, suggérant que le réacteur s’apprête «à être opérationnel», détaille le rapport du groupe de réflexion.

Un réacteur de cinq mégawatts à Yongbyon continue également à fonctionner et de nouvelles constructions ont débuté autour de l’usine d’enrichissement d’uranium du site, probablement pour augmenter ses capacités. «Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong Un d’augmenter la production de matières fissiles pour renforcer son arsenal nucléaire», a analysé 38 North. Des médias d’État ont montré mardi le numéro 1 nord-coréen, qui a appelé à accroître la production de «matériel nucléaire militaire» afin d’augmenter de «manière exponentielle» la production d’armes nucléaires, en train d’inspecter une rangée d’ogives plus petites qui semble être des ogives nucléaires tactiques. Selon des experts, les armes nucléaires tactiques sont le signe que la Corée du Nord réalise des progrès techniques, et semblent indiquer que le pays se prépare à effectuer un septième essai nucléaire.