Mousson en Inde : Des immeubles emportés par les eaux

Des bâtiments entiers ont été littéralement engloutis par les crues en Inde. Des pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours.

Plus de 60 personnes sont mortes ou portées disparues dans le nord de l'Inde, tandis que des milliers d'autres étaient isolées, en raison des pluies torrentielles apportées par une mousson précoce, ont annoncé les autorités mardi. Des hélicoptères militaires ont été appelés pour récupérer habitants et pélerins bloqués dans l'Etat de l'Uttarakhand, près des contreforts de l'Himalaya, où des maisons et des routes ont été balayées par des inondations et des glissements de terrain.