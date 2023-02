Séisme en Turquie : Des immeubles s'effondrent après une nouvelle réplique

«Des bâtiments se sont effondrés et nos équipes de recherche et de secours ont été rapidement dépêchées», a indiqué l'Afad sur Twitter. Le maire de la ville de Yesilyurt, située à proximité de l'épicentre, a également fait état sur la chaîne de télévision Habertürk de bâtiments détruits et d'opérations en cours pour rechercher d'éventuelles victimes. La réplique est survenue à 12h04 locales (10h04 au Luxembourg), selon l'Afad.