A cause des bougies et générateurs: Des incendies accidentels ont fait neuf morts en 24h en Ukraine

À cause des bougies et générateurs : Des incendies accidentels ont fait neuf morts en 24h en Ukraine

Neuf personnes sont mortes, mardi en Ukraine, dans des incendies domestiques causés par des bougies, générateurs et appareils à gaz que les Ukrainiens installent chez eux du fait des coupures d'électricité, ont indiqué mercredi les secours ukrainiens. La Russie a massivement bombardé depuis octobre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant de graves dégâts et entraînant des coupures de courant qui affectent des millions d'Ukrainiens chaque jour.

«Pour la seule journée d'hier (mardi), il y a eu 131 incendies en Ukraine, dont 106 dans des habitations privées. Neuf personnes sont mortes et huit ont été blessées», ont déclaré les services d'urgence ukrainiens dans un communiqué sur Facebook. Les secours citent notamment «les bougies allumées», «les bonbonnes de gaz dans les appartements» ou encore «les groupes électrogènes sur les balcons» comme causes «d'incendies et d'explosions plus fréquents».