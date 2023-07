Allemagne: Des inconnus remplacent un drapeau LGBT par un drapeau nazi

Prévenue tôt dans la matinée par un passant, la police a saisi le drapeau et annoncé samedi le lancement d’un appel à témoins pour retrouver les auteurs du délit. Le drapeau arc-en-ciel, qui évoque la paix et la diversité de genre, avait déjà été dérobé à plusieurs reprises dans le passé à la gare de cette ville de plus de 60 000 habitants de l’ex-RDA communiste, située au nord de Berlin.