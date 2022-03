En Russie - Des influenceuses en larmes après le blocage d'Insta

«C'est plus qu'un job pour moi, c'est une part de mon âme, c'est comme si on m'enlevait une grande partie de mon cœur», a-t-elle sangloté. «Je n'ai pas peur d'admettre que je ne veux pas vous perdre (...) Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve». Avant de terminer sa confession par «Je vais aller continuer de pleurer».

Karina Nigaï, une blogueuse mode suivie par près de trois millions de personnes sur Instagram, compare sa peine à un deuil: «J'en suis toujours au stade de la colère et le stade de l'acceptation est encore loin», écrit-elle, prenant toutefois soin de rediriger ses abonnés vers ses comptes VKontakte et Telegram.

Une autre influenceuse a passé le week-end à se plaindre, relaye la chaîne Nexta TV. «Pour moi, c'est toute ma vie (...) C'est la seule chose avec laquelle je me réveille, je m'endors et ça depuis cinq ans», se lamente une brunette. Avec ironie, la chaîne indique que «sa plus grande inquiétude est qu'elle ne pourra pas publier des photos de ses plats au restaurant» sans se soucier «des milliers de morts, y compris parmi ses compatriotes».