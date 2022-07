Mobilité au Luxembourg: Des initiatives visent à favoriser les trajets à pied

Sur les déplacements inférieurs à 1 km, «49% sont effectués à pied et 37% en voiture», indique le ministère de la Mobilité. L’un de ses objectifs est de favoriser la marche, le potentiel de développement étant important. Les aménagements urbains en la matière étant plutôt de la responsabilité des communes, le ministère se charge généralement «d’inciter les communes via des recommandations et des exemples de bonnes pratiques», tout en leur apportant des «conseils techniques» lorsqu’ils sont demandés.

Il prône ainsi «des aménagements suffisamment larges, avec un éclairage adéquat, des traversées avec une bonne visibilité». Interrogée, la Ville de Luxembourg indique procéder régulièrement à des réaménagements. Elle cite «la programmation des feux rouges», destinée à réduire les temps d’attente, ou encore «l'élargissement des trottoirs» et «l'établissement de zones de 30 km/h à proximité des écoles»: après l’établissement de Cessange, ce sera prochainement le cas au Rollingergrund. Le funiculaire et l’ascenseur du Pfaffental feraient aussi partie des mesures destinées à «favoriser les longs déplacements à pied».

Sur le volet sécurité, le ministère estime «qu’un aménagement de qualité peut améliorer le sentiment de sécurité: il est plus agréable de marcher dans une rue bien éclairée avec un trottoir large et en présence d’autres personnes que seul, dans une rue sombre et sur un trottoir étroit coincé entre un mur et une voiture garée». Pour cette même raison, dans la capitale, les passages piétons «seront progressivement équipés d’éclairages d’appoint pour assurer une meilleure visibilité».