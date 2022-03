Transmission de maladies : Des insectes petits, mais dangereux

Plus d'un milliard de personnes sont infectées chaque année par des moustiques, des mouches, des tiques ou des gastéropodes, a affirmé vendredi, l'OMS.

Les maladies comme le paludisme, la dengue ou la fièvre jaune, font plus d'un million de victimes par an. AFP

Les maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, la dengue, la leishmaniose, la maladie de Lyme, la schistosomiase ou la fièvre jaune, font plus d'un million de victimes par an. La Journée mondiale de la santé, lundi, leur est consacrée, avec pour slogan «Petits, mais dangereux». Du fait du changement climatique, de l'essor des voyages et des échanges internationaux, de l'évolution des pratiques agricoles et de l'urbanisation rapide et sauvage, le nombre et la répartition géographique de nombreux vecteurs augmentent partout dans le monde.

Ils menacent de nouveaux groupes de personnes, notamment les touristes et les personnes en voyage d'affaires, prévient l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'agence de l'ONU souligne que les maladies à transmission vectorielle peuvent être entièrement évitées. «On pourrait sauver de nombreuses vies et éviter bien des souffrances si l'on accordait une plus grande importance à la lutte antivectorielle dans l'action sanitaire mondiale», a déclaré la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan.

Les cas de dengue en augmentation

«Personne au XXIe siècle ne devrait mourir de la piqûre d'un moustique, d'un phlébotome, d'une simulie ou d'une tique», a ajouté Margaret Chan. Des interventions simples et économiques comme les moustiquaires imprégnées d'insecticide ou la pulvérisation d'insecticide à l'intérieur des habitations ont déjà permis de sauver des millions de vies, a-t-elle relevé. Les maladies à transmission vectorielle touchent surtout les populations les plus démunies, celles qui ne bénéficient pas de logements convenables, d'eau potable et de systèmes d'assainissement.

Les personnes souffrant de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement sensibles. Mais la dengue, transmise par un moustique, s'étend et menace désormais plus de 2,5 milliards de personnes, soit plus de 40% de la population mondiale. La dengue a été signalée dernièrement en Chine, au Portugal et en Floride. Les cas de dengue sont aussi en augmentation en Suisse, avec 174 cas recensés au cours des 52 dernières semaines contre 106 cas lors de la période précédente, selon l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP).