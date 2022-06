Projet d'usine au Luxembourg: Des investisseurs russes trop sulfureux pour Differdange?

Le contexte international va-t-il plomber l'un des projets industriels les plus ambitieux du sud du Luxembourg? La société Ocsial doit installer à Differdange la plus grande usine mondiale de nanotubes de graphène, utilisés notamment dans la production de batteries pour les voitures électriques. Censé aboutir à la création de plus de 300 emplois au Luxembourg, ce projet s'inscrit parfaitement dans la volonté du Grand-Duché de promouvoir les hautes technologies éco-responsables sur son territoire .