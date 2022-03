Aux Philippines : Des islamistes décapitent un chef de la police

Des combattants, ayant prêté serment à l'organisation djihadiste État islamique (EI), sèment la terreur dans le sud de l'archipel. Ils tuent et prennent des otages.

Des islamistes ont décapité un chef de la police et pris plusieurs otages dont un prêtre dans le sud des Philippines, où le président Rodrigo Duterte a imposé la loi martiale pour contrer les islamistes et envisage de l'étendre à l'ensemble du pays. «Le chef de la police de Malabang a été stoppé alors qu'il rentrait chez lui à un point de contrôle opéré par des terroristes et je crois qu'ils l'ont décapité sur place directement», a déclaré le président pour justifier la loi martiale imposée dans le sud des Philippines.