Nigeria : Des islamistes revendiquent une nouvelle explosion dans un bar

Un établissement servant de l’alcool de contrebande a été visé, vendredi, par une attaque terroriste, qui a fait onze blessés, trois jours après un attentat qui avait fait six morts dans un autre bar.

Les États du nord du Nigeria subissent des attaques de gangs criminels ou de djihadistes qui s’en prennent aux villages, tuent les habitants, pillent ou brûlent les habitations et pratiquent l’enlèvement contre rançon.

«L’explosif caché dans un sac en polyéthylène a été laissé dans le bar par une personne inconnue pendant une coupure de courant», a-t-il indiqué. «Onze personnes ont été blessées par l’explosion, dix hommes et une femme». Le porte-parole n’a pas souhaité s’exprimer sur les responsables de cette attaque, mais les jihadistes d’Iswap ont revendiqué l’explosion samedi.

Gangs criminels

Cette explosion est survenue trois jours après une attaque meurtrière contre un bar de la ville d’Iware, proche de Jalingo, elle aussi revendiquée par l’Iswap dans un communiqué posté sur des réseaux de propagande jihadistes et repéré par l’ONG Site Intelligence. Six personnes avaient péri et 16 avaient été blessées dans cette explosion, mardi, selon la police.