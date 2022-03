Des jeunes artistes luxembourgeois récompensés

Catherine Zeimen et Jil Farto se sont distingués lors du concours européen de dessin organisé par la banque Raiffeisen.

Le thème du respect, de la tolérance et de l’entraide a inspiré Catherine Zeimen. (DR)

Le thème du respect, de la tolérance et de l’entraide proposé cette année a inspiré pas moins de 1,1 millions d’enfants et adolescents en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en France et en Finlande.