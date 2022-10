Depuis la France: Des jeunes filles mineures prostituées au Luxembourg

Selon nos informations, des proxénètes entrent en contact avec ces jeunes filles en leur promettant une contrepartie financière ou en nature (alcool, tabac, drogue) contre des services sexuels rendus à eux-mêmes ou à des inconnus. Les mineures se déplaceraient sur le territoire français, mais également au Luxembourg, où les clients seraient mis en relation via les réseaux sociaux. «Tout se passe via Snapchat. Les souteneurs les attendent devant le foyer, elles fuguent et on ne peut rien faire», témoigne à L'essentiel un éducateur en première ligne.