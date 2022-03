Des jeunes qui s'engagent avec des oeufs peints

Des jeunes qui s'engagent avec des œufs peints

LUXEMBOURG - Des élèves de 12

e

montent une expo-vente avec des enfants de l'école différenciée.

Leurs créations seront exposées, lundi et mardi prochains, au City Concorde. L'expo est organisée par Julie, Phil, Alain, Julian et Julie, cinq élèves en classe de 12e du Lycée technique école de commerce et de gestion de Luxembourg (LCEGT).