Des jeunes sautent d’un pont de 22 mètres

Inconscients des risques, des ados ont filmé leurs sauts du pont Monbijou, au centre de Berne, la semaine dernière et s’en vantent sur youtube.

Peter Hager, maître-nageur aux bains de Marzili, non loin de là, secoue la tête : «C’est complètement insensé. Ces sauteurs mettent leur vie en danger et celle des nageurs en dessous». Il se rappelle qu'il y a quelques années d’autres téméraires avaient tenté l’expérience: «Le choc avait causé de graves blessures à la tête de l’un d’eux et blessé l’autre à la colonne vertébrale». Ils eurent ensuite de la peine à regagner la berge à la nage.