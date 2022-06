En Arabie saoudite : Des jouets aux «couleurs de l'homosexualité» retirés des magasins

Les autorités saoudiennes ont saisi des jouets et des vêtements aux «couleurs de l'homosexualité» jugés «contraires à la foi musulmane» dans des magasins de la capitale.

L'Arabie saoudite, monarchie du Golfe, a fait ces dernières années la promotion de réformes sociales visant à donner une image plus libérale au monde et à sa jeunesse, mais le conservatisme religieux et la répression politique restent très importants. «Nous contrôlons les produits contraires à la foi musulmane et la morale publique et qui affichent les couleurs de l'homosexualité, en ciblant la jeune génération», a déclaré un responsable du ministère du Commerce, lors d'un reportage de la chaîne gouvernementale Al-Ekhbariya, diffusé mardi soir.