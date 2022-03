Des joueuses de foot en minijupe

Le club amateur hollandais du FC Rakt a décidé d'instaurer de nouvelles règles vestimentaires pour ses joueuses. Des nouveautés qui vont à contre-courant des us et coutumes du football.

Faire fi des conventions, tel est le credo du FC Rakt. Alors que les conventions du football imposent une tenue unisexe aux hommes et aux femmes pratiquant ce sport, les dirigeants de l'équipe ont décidé de jouer en minijupe avec des shorts intérieurs en lieu et place des habituelles cuissettes.

Un boulversement des traditions qui contrarie quelque peu la fédération néerlandaise, qui menace le club de sanction. De son côté, la Fédération International de Football (FIFA) ne s’est pas encore prononcée sur l'éventuelle illégalité de cette tenue. Et pour cause.

Le Président de la FIFA, Sepp Blatter, avait déjà émis une idée similaire en 2004. Il avait alors proposé que les femmes portent des tenues plus sexy, dans le but d’attirer plus de spectateurs.