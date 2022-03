Mondial-2010 : Des journalistes portugais dépouillés en Afrique du Sud

Ils étaient venus couvrir le Mondial en Afrique du Sud et se sont fait voler du matériel et de l'argent mercredi par un groupe armé dans leur résidence de luxe près de Johannesburg.

«J'ai été le seul à me réveiller pendant que les voleurs se trouvaient dans ma chambre. Ils étaient deux. L'un a pris un pistolet et l'a pointé sur ma tête en me disant de me taire. L'autre a commencé à fouiller les affaires», a déclaré le Portugais Antonio Fimoes. «Ils sont partis avec l'argent qu'ils ont trouvé, les passeports, le matériel photo et des vêtements. Dans les autres chambres, où mes collègues ne se sont pas réveillés, ils ont pris ce qu'ils ont pu trouver», a-t-il expliqué.