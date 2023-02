Aux Etats-Unis: Des journaux abandonnent «Dilbert» après une remarque raciste de son créateur

Aux États-Unis : Des journaux abandonnent «Dilbert» après une remarque raciste de son créateur

De nombreux journaux américains ont décidé de ne plus publier la célèbre bande dessinée «Dilbert» après la publication par son créateur d'une vidéo raciste qualifiant la population noire de «groupe de haine».

Scott Adams est devenu célèbre dans les années 1990 avec sa BD «Dilbert», une chronique très acide du monde du travail. Ses commentaires sur les questions de société suscitent de plus en plus la controverse. Dans son émission sur YouTube, il a évoqué mercredi un sondage récent réalisé par Rasmussen Reports montrant qu'une courte majorité des personnes noires interrogées se disaient d'accord pour dire que «c'est OK d'être blanc».