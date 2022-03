Au Luxembourg : Des journées scolaires pour le patrimoine

LUXEMBOURG - À compter de 2019, les écoles luxembourgeoises devront organiser une journée consacrée au patrimoine. C'est ce qui est ressorti d'un débat public à la Chambre, mardi.

Une pétition publique sur le mardi de la Pentecôte, jour de la procession dansante d'Echternach, avait obtenu 7 775 signatures, provoquant ainsi un débat public organisé ce mardi matin, à la Chambre des députés. Lancée par l'ancien bourgmestre chrétien-social d'Echternach, Jos Scheuer, la pétition réclamait un jour de congé scolaire pour tous les élèves et enseignants du pays, afin de leur permettre d'assister à la procession religieuse classée au patrimoine culturel mondial immatériel de l'Unesco. D'autant qu'en 2019, ce mardi tombera en dehors des vacances scolaires.

Le gouvernement avait déjà répondu en 2017 aux critiques sur l'absence de fermeture officielle des écoles pour la procession, évoquant la neutralité religieuse de l'école. Il a cette fois en partie cédé aux revendications du pétitionnaire. À compter de 2019, les écoles et lycées du Grand-Duché devront organiser chaque année une journée consacrée au patrimoine et à la culture luxembourgeoise. Et la première édition de cette journée sera organisée le mardi de la Pentecôte 2019.