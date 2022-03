Luxembourg – Coup de pompe pour la finance spécialisée dans les fonds russes

Deux semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la place financière luxembourgeoise demeure au cœur des enjeux politiques et économiques. Via la gestion de fortune, elle fait partie des repères des oligarques russes, ce qui pose fondamentalement une question éthique, mais aussi des légitimes interrogations sur l'impact de la crise sur le pilier de l'économie du Grand-Duché.

Selon les informations obtenues par l'ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) et transmises à L'essentiel, «l’exposition des fonds d’investissement luxembourgeois en obligations et actions russes tourne autour de 20 milliards d’euros», soit 0,33% du total des actifs en fonds luxembourgeois.