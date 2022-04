Éclairage : Des Kinder infectés? Mais c'est quoi au juste, les salmonelles?

LUXEMBOURG – Les salmonelles, en cause dans des cas de salmonellose détectés en Europe, avec des soupçons sur des produits Kinder, sont des bactéries à l'origine d'infections pouvant être très graves.

Les salmonelles, en cause dans plusieurs dizaines de cas de salmonellose détectés en Europe avec des soupçons sur des produits chocolatés Kinder, sont des bactéries relativement répandues, à l'origine d'infections alimentaires souvent bénignes mais pouvant parfois être très graves.

Origine des salmonelles

Nommées d'après le vétérinaire américain qui les a découvertes, Daniel Elmer Salmon, ces bactéries proviennent la plupart du temps du tube digestif d'animaux. Si le froid ralentit leur développement, il ne les tue pas. La chaleur, oui. Souvent, c'est un manquement aux règles d'hygiène qui déclenche une contamination à l'alimentation humaine. Le développement d'une salmonellose dépend aussi du type de bactérie (la famille des Salmonella est grande) et de la quantité absorbée.

Une grande variété d'aliments, mangés crus, peu cuits ou contaminés après cuisson, peut être à l'origine d'une contamination: des produits à base de viande dont la charcuterie, d'oeufs ou de lait cru dont certains fromages. Plus rarement, la contamination peut découler de la consommation de fruits frais ou de légumes crus infectés par des excréments animaux.

Du lait en poudre contaminé peut aussi provoquer des salmonelloses chez des nourrissons et jeunes enfants, comme l'a illustré la crise du lait infantile contaminé de Lactalis en 2018 en France. Les salmonelloses d'origine alimentaire peuvent s'étendre dans un ou plusieurs pays si un aliment contaminé est commercialisé largement.

Une épidémie partie d'une crème glacée a ainsi touché 224.000 personnes aux Etats-Unis en 1994, note l'Institut Pasteur sur son site internet. En France, l'une des plus importantes épidémies, à la cause restée inconnue, aurait affecté au moins 25.000 personnes fin 1985, selon la même source.

Effets sur la santé

Les salmonelles sont l'une des principales causes de maladie bactérienne d’origine alimentaire dans les pays développés. Les symptômes de salmonellose apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Ils sont le plus souvent ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë: diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements. Un adulte en bonne santé va en en général guérir en quelques jours.